На ближайшей Ставке обсудят защиту энергетики: Данилов дал оптимистический прогноз

Секретарь СНБО считает, что россия и в этом году будет пытаться использовать удары по энергетическому комплексу Украины, чтобы «делать нервы» украинцам, но страна уже лучше готова к этим вызовам.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в скором времени состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное энергетической безопасности Украины зимой. Об этом он рассказал в интервью «Украинскому радио».

Данилов ответил на вопрос о том, готова ли Украина к холодному сезону 2023-2024 годов и насколько защищены ее объекты энергетики сейчас.

«Этот вопрос находится на контроле.

Открою небольшую тайну: на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Украины поставил задачу, чтобы мы заслушали отчет по этому поводу премьер-министра, министра энергетики, вице-премьер-министра Кубракова, Щиголя и всех, кто занимается этим вопросом.

На ближайшем заседании Ставки – кстати, это будет сотое заседание Ставки, юбилейное, оно состоится в ближайшее время – этот вопрос будет рассматриваться», – отметил секретарь СНБО.

Секретарь СНБО считает, что россия и в этом году будет пытаться использовать удары по энергетическому комплексу Украины, чтобы «делать нервы» украинцам, но страна уже лучше готова к этим вызовам.

«Мы готовы сейчас гораздо лучше, чем были защищены на февраль 2022 года. Наши энергетики имеют уже опыт, каким образом сделать такую сложную работу.

Имейте в виду, что это непростая работа: большая территория и защитить полностью физическими защитными сооружениями крайне сложно. Что касается противовоздушной обороны – с утра до вечера занимаюсь этим вопросом для того, чтобы максимально увеличить количество средств поражения ПВО.

Мы не можем сказать, что мы можем защитить все, но это будет гораздо лучше, чем в прошлом году», — добавил Данилов.

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