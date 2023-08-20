Во Львовской области планируют восстановить заброшенный дворец, возраст которого около 300 лет

В поселке Раздел хотят восстановить дворец Жевуских-Лянцкоронских, построенный в 1740 году.

Фото: Вісник Розділля

В поселке Раздел Львовской области планируют восстановить заброшенный дворец Жевуских-Лянцкоронских. Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

Будет реализовывать проект инвестиционная компания EFI Group, действующая в интересах и от имени ООО «МЗ Одесская».

Она стала победителем на приватизационном аукционе Фонда госимущества Украины еще в июне. Кроме того, ее представители подписали договор об охране культурного наследия и сохранении исторического облика достопримечательности.

В настоящее время рассматривается создание на базе дворца современного реабилитационного центра для военных, открытие частной школы английского типа или пятизвездочной гостиницы.

«Важно помнить и беречь свою историю, поэтому очень грустно смотреть на состояние, в котором сейчас находится этот, когда-то замечательный дворец. Но в то же время приятно осознавать, что есть люди, у которых есть силы и ресурсы для его восстановления. Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку», – сказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Также местные власти поощряют общину предоставлять идеи о том, что можно сделать на базе дворца и как сделать его рентабельным.

Инвестор уже заручился поддержкой экспертов, архитектор и консультантов, чья экспертиза может помочь восстановить памятник.

Дворец Жевуских-Лянцкоронских был построен в 1740 году в стиле французского ренессанса. Его создали под руководством помещика Роздола Михала Жевусского.

Важной частью дворца парк. В XIX в. дворец стал родовым наследием семьи Лянцкоронских, которые обогатили интерьер и добавили немало скульптур и предметов искусства.

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