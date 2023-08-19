7 погибших и 129 раненых: в Чернигове завершили спасательную операцию

136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города.

Спасательная операция в Чернигове завершена. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В общей сложности погибли 7 человек, еще 129 получили ранения (среди них 15 детей)

«Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города.

7 погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

Искренние соболезнования семьям погибших. Скучаем вместе с вами», — отметили в МВД.

Ранее МВД показало кадры ликвидации последствий террористического удара по Чернигову.

Добавим, что организатор выставки дронов Мария Берлинская прокомментировала удар по Чернигову.

В Министерстве внутренних дел отметили, что основные жертвы обстрела в Чернигове были вне драмтеатра. Пострадавшие находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви.

Также в городе был объявлен траур с 19 по 21 августа.

Кроме того, в Чернигове россия разрушила два памятника архитектуры. Разрушен Драматический театр имени Т. Шевченко, повреждения получила Пятницкая церковь.

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