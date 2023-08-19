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  1. В Україні

Основні жертви обстрілу в Чернігові були поза межами драмтеатру, — Клименко

16:38, 19 серпня 2023
За словами Клименка, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви.
Основні жертви обстрілу в Чернігові були поза межами драмтеатру, — Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про поточну ситуацію в Чернігові.

Так, правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова та здійснюють поквартирний обхід будинків. У місті працюють додаткові патрулі.

Правоохоронці документують військовий злочин російської федерації.

За словами Клименка, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття.

«За драмтеатром знаходиться також великий парк. Там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Цетральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом.Наші рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і затушили епіцентр вибуху. Згодом, разом із поліцейськими, почали надавати першу допомогу громадянам», — зазначив міністр.

Раніше МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову.

Додамо, що організатор виставки дронів Марія Берлінська прокоментувала удар по Чернігову.

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