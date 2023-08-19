Кабмін схвалив зміни до закону про судоустрій щодо соцстрахування суддів

До парламенту внесуть законопроект про зміни стосовно страхування життя і здоров'я суддів.

У суботу, 19 серпня, Кабінет міністрів схвали зміни до закону про судоустрій щодо соцстрахування суддів. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 141 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо соціального страхування».

Законопроектом пропонується передбачити, що обов'язкове державне страхування життя і здоровʼя суддів здійснюється відповідно до ЗУ «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування», — зазначив він.

Скоріш за все, ці пропозиції фактично регулювання не змінять і пов'язані лише з ліквідацією Фонду соціального страхування.

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