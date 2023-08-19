Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Великій Палаті ВС розповіли, як забезпечити єдність судової практики Верховного Суду

На розгляд Великої Палата потрібно передавати менше справ.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

МОН позбавлять повноважень щодо здійснення ліцензування освітньої діяльності

Повноваження МОН отримає Державна служби якості освіти.

У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

У Комітеті з питань економічного розвитку відбулося засідання робочої групи щодо скасування Господарського кодексу за участі представників органів судової влади.

Поняття «повторюваність» як підстава для застосування санкції з боку Держпраці, - позиція ВС

Верховний Суд розʼяснив поняття «повторюваності» як умови застосування до правопорушника санкції, передбаченої абзацом третім частини другої статті 265 КЗпП України.

  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Кабмін схвалив зміни до закону про судоустрій щодо соцстрахування суддів

16:13, 19 серпня 2023
До парламенту внесуть законопроект про зміни стосовно страхування життя і здоров'я суддів.
Кабмін схвалив зміни до закону про судоустрій щодо соцстрахування суддів

У суботу, 19 серпня, Кабінет міністрів схвали зміни до закону про судоустрій щодо соцстрахування суддів. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 141 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо соціального страхування».

Законопроектом пропонується передбачити, що обов'язкове державне страхування життя і здоровʼя суддів здійснюється відповідно до ЗУ «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування», — зазначив він.

Скоріш за все, ці пропозиції фактично регулювання не змінять і пов'язані лише з ліквідацією Фонду соціального страхування.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва