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Більше не потрібна хатня робітниця: робота навчили прибирати навіть туалети

22:30, 19 серпня 2023
Somatic оголосила про комерційний запуск свого роботизованого сервісу.
Більше не потрібна хатня робітниця: робота навчили прибирати навіть туалети
Джерело фото: SmartRobot.ua

У 2020 році компанія Somatic анонсувала створення інноваційного розумного робота для прибирання туалетів. І сьогодні, 17 серпня 2023 року, ця компанія оголосила про комерційний запуск свого роботизованого сервісу. Розробники робота підкреслюють, що ця автономна технологія допомагає економити час та ресурси власників офісів та будівель, – повідомляє no worries.

Сам робот відкриває та закриває двері, користується ліфтом, дезінфікує стіни та підлогу, піднімає та очищує кришки, а також використовує пилосос для прибирання кімнати.

Somatic наголошує на тому, що власникам для використання робота надсилають комплект датчиків, необхідних для його функціонування на об'єкті. Також фахівці компанії, або навіть самі власники, обходять будівлю, створюючи поверховий план з усіма деталями, включаючи ліфти та ванні кімнати, для створення детальної 3D-карти будівлі.

Далі оператор, за допомогою віртуальної реальності, налаштовує робота на виконання різних завдань прибирання. Оператор буквально входить у віртуальний світ, де відбувається прибирання, і контролює робота. Деякі аспекти цього віртуального прибирання можуть бути збережені та використані пізніше, оскільки умови в офісних туалетах та ванних кімнатах часто подібні.

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