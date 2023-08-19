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Больше не нужна домработница: робота научили убирать даже туалеты

22:30, 19 августа 2023
Somatic объявила о коммерческом запуске своего роботизированного сервиса.
Больше не нужна домработница: робота научили убирать даже туалеты
Источник фото: SmartRobot.ua

В 2020 году компания Somatic анонсировала создание инновационного умного робота для уборки туалетов. И сегодня, 17 августа 2023 года, эта компания объявила о коммерческом запуске своего роботизированного сервиса. Разработчики робота подчеркивают, что эта автономная технология помогает экономить время и ресурсы владельцев офисов и зданий, – сообщает no worries.

Сам робот открывает и закрывает двери, пользуется лифтом, дезинфицирует стены и пол, поднимает и очищает крышки, а также использует пылесос для уборки комнаты.

Somatic отмечает, что владельцам для использования робота присылают комплект датчиков, необходимых для его функционирования на объекте. Также специалисты компании, или даже сами владельцы, обходят здание, создавая поэтажный план со всеми деталями, включая лифты и ванные комнаты, для создания детальной 3D-карты здания.

Далее оператор, с помощью виртуальной реальности, настраивает робота на выполнение различных задач уборки. Оператор буквально входит в виртуальный мир, где происходит уборка, и контролирует робота. Некоторые аспекты этой виртуальной уборки могут быть сохранены и использованы позже, поскольку условия в офисных туалетах и ванных комнатах часто подобны.

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