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Кабмин назначил Наталью Науменко главой Государственной миграционной службы

16:05, 19 августа 2023
Она будет возглавлять ведомство с 24 августа 2023 года на протяжении пяти лет.
Кабмин назначил Наталью Науменко главой Государственной миграционной службы

В субботу, 19 августа, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассмотрели и кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Так, правительство назначило Науменко Наталью Николаевну главой Государственной миграционной службы Украины. Она будет возглавлять ведомство с 24 августа 2023 года на протяжении пяти лет.

Наталья Науменко родилась 7 декабря 1975 в Киеве. В последние годы она работает в Государственной миграционной службе. С 2018 года она занимала должность первого замглавы ГТС. С 20 сентября 2021 года Науменко стала временной исполняющей обязанности председателя службы.

Также Кабмином согласовано назначение:

- Гринчака Александра Васильевича главой Одесской районной государственной администрации Одесской области;

- Фигеля Андрея Анатольевича заместителем председателя Одесской облгосадминистрации;

Харлова Александра Александровича заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

К тому же правительством согласовано увольнение Крука Юрия Юрьевича с должности председателя Одесской районной государственной администрации Одесской области.

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