Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

МОН лишат полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности

Полномочия МОН получит Государственная служба качества образования.

В законопроекте об отмене Хозяйственного кодекса определят термины «домохозяйство» и «предпринимательство»

В Комитете по вопросам экономического развития состоялось заседание рабочей группы по отмене Хозяйственного кодекса с участием представителей органов судебной власти.

Понятие «повторяемость» как основание для применения санкции со стороны Гоструда, - позиция ВС

Верховный Суд разъяснил понятие «повторяемости» как условия применения к правонарушителю санкции, предусмотренной абзацем третьим части второй статьи 265 КЗоТ Украины.

Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Правительство уволило заместительницу Ткаченко Чуеву, подписавшую согласие, что позволило снести 200-летнюю усадьбу на Подоле

15:55, 19 августа 2023
Екатерина Чуева руководила группой специалистов Минкульта, которые анализировали документы и готовили текст согласования документации на реконструкцию исторического дома.
Правительство уволило заместительницу Ткаченко Чуеву, подписавшую согласие, что позволило снести 200-летнюю усадьбу на Подоле

В субботу, 19 августа, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассмотрели и кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Так, уволена Чуевая Екатерина Евгеньевна с должности заместителя Министра культуры и информационной политики Украины.

Как ранее сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба, заместитель министра культуры Екатерина Чуева подписала документ, которым было дано согласие на проведение реконструкции нежилого дома на Ярославской, 13б в Подольском районе под клубный дом, то есть фактически его снос застройщиком.

Дом был построен после большого пожара на Подоле в 1811 году. Здание является уникальным образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст., возведенной на каменном цоколе.

Ранее мы писали, что Кабмин добавил полномочий Минкульту по предоставлению согласия на демонтаж элементов объекта культурного наследия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва