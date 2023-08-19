Правительство уволило заместительницу Ткаченко Чуеву, подписавшую согласие, что позволило снести 200-летнюю усадьбу на Подоле

Екатерина Чуева руководила группой специалистов Минкульта, которые анализировали документы и готовили текст согласования документации на реконструкцию исторического дома.

В субботу, 19 августа, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассмотрели и кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Так, уволена Чуевая Екатерина Евгеньевна с должности заместителя Министра культуры и информационной политики Украины.

Как ранее сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба, заместитель министра культуры Екатерина Чуева подписала документ, которым было дано согласие на проведение реконструкции нежилого дома на Ярославской, 13б в Подольском районе под клубный дом, то есть фактически его снос застройщиком.

Дом был построен после большого пожара на Подоле в 1811 году. Здание является уникальным образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст., возведенной на каменном цоколе.

Ранее мы писали, что Кабмин добавил полномочий Минкульту по предоставлению согласия на демонтаж элементов объекта культурного наследия.

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