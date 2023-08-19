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  1. В Україні

Уряд звільнив заступницю Ткаченка Чуєву, яка підписала згоду, що дозволила знести 200-річну садибу на Подолі

15:55, 19 серпня 2023
Катерина Чуєва керувала групою фахівців Мінкульту, які аналізували документи та готували текст погодження документації на «реконструкцію» історичного будинку.
Уряд звільнив заступницю Ткаченка Чуєву, яка підписала згоду, що дозволила знести 200-річну садибу на Подолі

У суботу, 19 серпня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому розглянули і кадрові питання. Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Так, звільнено Чуєву Катерину Євгенівну з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики України.

Як раніше повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба, заступниця міністра культури Катерина Чуєва підписала документ, яким було надано згоду на проведення «реконструкції» нежитлового будинку на Ярославській, 13б в Подільському районі під клубний дім, тобто фактично на його знесення забудовником.

Садиба була збудована після великої пожежі на Подолі у 1811 році. Будівля є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст, зведеної на камʼяному цоколі.

Раніше ми писали, що Кабмін додав повноважень Мінкульту щодо надання згоди на демонтаж елементів об’єкта культурної спадщини.

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