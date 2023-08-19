У Запоріжжі з вікна п’ятого поверху випала дворічна дівчинка, наразі дитина у реанімації

У Запоріжжі з вікна п’ятого поверху випала дворічна дівчинка. Дитина отримала численні тілесні ушкодження. Наразі вона перебуває у реанімаційному відділенні лікарні., – повідомляє поліція Запорізької області.
Дитина, залишившись в кімнаті без нагляду дорослих, забралася на підвіконня. Виглядаючи на вулицю, дівчинка сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги.
У межах відкритого кримінального провадження слідчі з’ясовують обставини події.
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