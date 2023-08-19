В Запорожье из окна пятого этажа выпала двухлетняя девочка, сейчас ребенок в реанимации

Ребенок находясь сам в комнате вылезла на окно, в результате чего упала с высоты пятого этажа.

Источник фото: полиция Запорожской области

В Запорожье из окна пятого этажа выпала двухлетняя девочка. Ребенок получил многочисленные телесные повреждения. Сейчас она находится в реанимационном отделении больницы, – сообщает полиция Запорожской области.

Ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, забрался на подоконник. Выглядывая на улицу, девочка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса.

В рамках открытого уголовного производства следователи выясняют обстоятельства происшествия.

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