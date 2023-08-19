О выборах заговорят после победы Украины – Виталий Безгин

Председатель профильного подкомитета Виталий Безгин заявил, что выборы пока не ко времени, необходимо сконцентрироваться на победе.

Источник фото: Facebook / Виталий Безгин

К выборам никто не готовится, все должны сфокусироваться исключительно на победе Украины в войне, – сообщил Председатель подкомитета административно-территориального устройства Комитета организации государственной власти Виталий Безгин.

«Выборы следует проводить после завершения боевых действий, после нашей победы в войне. Сейчас военное положение. Все максимально способствуем Вооруженным Силам Украины, чтобы они освободили нашу территорию», – отметил Председатель подкомитета.

В настоящее время законодательство не имеет однозначного толкования. Эта ситуация указывает на необходимость внесения поправок в законы, даже тогда, когда Украина будет на "финишной прямой" к победе.

Он также отметил, что сейчас существует проблема с реестрами избирателей, особенно в контексте территорий, которые были или находятся под временной оккупацией.

Ранее, Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает провести выборы во время войны, и предстоит принять важные решения по этому вопросу.

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