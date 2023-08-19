Организатор выставки дронов Мария Берлинская прокомментировала удар по Чернигову

Мария Берлинская заявила, что получила разрешение о проведении выставки дронов, однако в горсовете этот факт отрицают.

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Руководитель Victory Drones и общественный деятель Мария Берлинская прокомментировала удар по Чернигову, который россияне нанесли по месту выставки дронов.

По ее словам, выставка дронов была анонсирована на прошлой неделе в открытом доступе. А конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия.

Мария Берлинская утверждает, что мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями, равно как и место проведения.

Однако, в Черниговском городском совете отрицают согласование проведения выставки.

«Проведение выставки, которая проходила сегодня, 19 августа 2023 года, в городе, с Черниговским городским советом не согласовывалось. Никаких разрешений не предоставлялось», – говорится в сообщении.

Ранее МВД показало кадры ликвидации последствий террористического удара по Чернигову.

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