Последствия ракетного удара по Чернигову: количество погибших возросло до 7, всего пострадавших – 90 человек, – Игорь Клименко

В результате ракетного удара по Чернигову - 7 погибших, 25 в больнице, всего медицинскую помощь получили 90 человек.

Источник фото: Тelegram / Игорь Клименко

В Чернигове было обнаружено тело еще одной неизвестной женщины, которая стала седьмой жертвой ракетного удара. Общее количество погибших увеличилось до семи человек, – сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В результате вражеского обстрела, медицинскую помощь получили 90 пострадавших, среди которых 10 полицейских и 12 детей. Всего было госпитализировано 25 человек. 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии экстренно перевозят реанимационным автомобилем в Киев.

Кроме того, возник пожар на крыше одного из домов, но спасатели ГСЧС оперативно потушили пламя. На месте происшествия работают 20 следственно-оперативных групп полиции Черниговщины и 2 криминалистические лаборатории.

Ранее МВД показало кадры ликвидации последствий террористического удара по Чернигову.

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