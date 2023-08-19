МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову: фото і відео

Міністерство внутрішніх справ опублікувало кадри ліквідації наслідків російського терористичного удару по Чернігову.
Як зазначили у відомстві, внаслідок російського ракетного удару відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею.
Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по драмтеатру в Чернігові.
Загинуло 5 осіб. Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей.
ОНОВЛЕНО:
У Чернігові вже шестеро загиблих, померла дитина.
«Дівчинка, яка померла, - це шоста жертва шести років. Патрульна намагалися надавати першу допомогу, наклали турнікет, дуже велика втрата крові була. На жаль, лікарі не змогли її врятувати», - сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, мама дитини у важкому стані, багато людей потребують хірургічного втручання.
Раніше ми писали, що момент влучання по драмтеатру в Чернігові потрапив на камеру. Там проходила виставка виробників дронів.
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