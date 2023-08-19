МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову: фото і відео

Відомо про 6 загиблих, у лікарні померла шестирічна дівчинка.

Фото: МВС

Міністерство внутрішніх справ опублікувало кадри ліквідації наслідків російського терористичного удару по Чернігову.

Як зазначили у відомстві, внаслідок російського ракетного удару відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею.

Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по драмтеатру в Чернігові.

Загинуло 5 осіб. Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей.

ОНОВЛЕНО:

У Чернігові вже шестеро загиблих, померла дитина.

«Дівчинка, яка померла, - це шоста жертва шести років. Патрульна намагалися надавати першу допомогу, наклали турнікет, дуже велика втрата крові була. На жаль, лікарі не змогли її врятувати», - сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, мама дитини у важкому стані, багато людей потребують хірургічного втручання.

Раніше ми писали, що момент влучання по драмтеатру в Чернігові потрапив на камеру. Там проходила виставка виробників дронів.

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