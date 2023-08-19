Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В Україні з’явиться Військова поліція, - Міноборони

У Міноборони повідомили, що на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ створять Військову поліцію.

Хто претендує на очільника Служби судової охорони: стали відомі прізвища

Судово-юридичній газеті стало відомо, хто може очолити Службу судової охорони.

Верховна Рада врегулює правотворчу діяльність законопроектом Руслана Стефанчука

Законопроект Руслана Стефанчука про правотворчу діяльність буде ухвалено в цілому, – Комітет.

Хаотичне оскарження ПФУ рішень судів, винесених на користь громадян, може бути визнано зловживанням процесуальними правами, - Верховний Суд

Верховний Суд постановив окрему ухвалу про встановлені факти зловживання процесуальними правами територіальним органом Пенсійного фонду України під час оскарження судових рішень

Рада суддів звернеться до Дениса Шмигаля щодо виключення санаторію «Шкло» з переліку об’єктів на приватизацію

Санаторій «Шкло», що має дозвіл на видобування мінеральних лікувальних вод, можна використовувати за призначенням – як лікувальний заклад, а не передавати у приватні руки.

  1. В Україні

Контрольовані іноземні компанії: які особливості звітування слід знати контролеру

21:06, 19 серпня 2023
Інформація щодо визначення контрольованої іноземної компанії, контролера КІК, випадків необхідності подання повідомлення, а також термінів його направлення.
Контрольовані іноземні компанії: які особливості звітування слід знати контролеру

Державна податкова служба України нагадує про обов’язок подання до контролюючого органу повідомлення про заснування трасту, фонду, установи чи іншого утворення згідно зі статтею 392 Податкового кодексу України. Про це повідомляє

Інформація щодо визначення контрольованої іноземної компанії, контролера КІК, випадків необхідності подання повідомлення, а також термінів його направлення:

Загальні відомості щодо КІК:

Що таке КІК та контролююча особа:

Необхідність подання повідомлення про заснування трасту, фонду, установи чи іншого утворення:

Безпомилково заповнити повідомлення про КІК – це просто:

ДПС зазначає, що за несвоєчасне подання Повідомлення штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва