Контрольовані іноземні компанії: які особливості звітування слід знати контролеру

Інформація щодо визначення контрольованої іноземної компанії, контролера КІК, випадків необхідності подання повідомлення, а також термінів його направлення.

Державна податкова служба України нагадує про обов’язок подання до контролюючого органу повідомлення про заснування трасту, фонду, установи чи іншого утворення згідно зі статтею 392 Податкового кодексу України. Про це повідомляє

Інформація щодо визначення контрольованої іноземної компанії, контролера КІК, випадків необхідності подання повідомлення, а також термінів його направлення:

Загальні відомості щодо КІК:

Що таке КІК та контролююча особа:

Необхідність подання повідомлення про заснування трасту, фонду, установи чи іншого утворення:

Безпомилково заповнити повідомлення про КІК – це просто:

ДПС зазначає, що за несвоєчасне подання Повідомлення штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

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