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  1. В Украине

Контролируемые иностранные компании: какие особенности отчетности следует знать контролеру

21:06, 19 августа 2023
Информация об определении контролируемой иностранной компании, контролера КИК, случаев необходимости подачи уведомления, а также сроков его направления.
Контролируемые иностранные компании: какие особенности отчетности следует знать контролеру

Государственная налоговая служба Украины напоминает об обязанности представления в контролирующий орган сообщение об учреждении траста, фонда, учреждения или иного образования согласно статье 392 Налогового кодекса Украины. Об этом сообщает

Информация об определении контролируемой иностранной компании, контролера КИК, случаев необходимости подачи сообщения, а также сроков его направления:

Общие сведения о КИК:

Что такое КИК и контролирующее лицо:

Необходимость представления сообщения об учреждении траста, фонда, учреждения или иного образования:

Безошибочно заполнить сообщение о КИК – это просто:

ГНС отмечает, что за несвоевременное представление уведомления штрафные санкции и/или пеня не применяются.

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