Обновлена версия программного обеспечения бесплатного ПРРО от ДПС для операционных систем Android и iOS.

Государственная налоговая служба Украины сообщает об обновлении версии программного обеспечения бесплатного ПРРО от ГНС для операционных систем Android и iOS.

В обновленной версии:

добавлена возможность использования КЭП в формате .pfx;

усовершенствован механизм возврата из используемого ПРРО чеков, которые были сформированы другим ПРРО, принадлежащим/принадлежащим одному субъекту хозяйствования;

исключены ограничения по просмотру чеков в модуле «История операций», сумма которых превышает 1 млн грн;

усовершенствован функционал по проверке стабильности интернет-соединения и соединение с Фискальным сервером контролирующего органа при выходе ПРРО из режима офлайн.

Отмечается, что проект EU4PFM помогает внедрять реформу ПРРО в Украине, оказывая экспертную и финансовую поддержку разработке и совершенствованию ИТ-решений для ПРРО.

Раньше мы писали, какая ответственность за нарушение РРО законодательства во время военного положения.

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