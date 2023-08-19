Момент попадания по драмтеатру в Чернигове попал на камеру: видео

На момент удара в Черниговском драмтеатре проходила выставка производителей дронов.

В сети показали видео удар российской ракеты по центру Чернигова.

Российская армия атаковала центр Чернигова баллистической ракетой «Искандер-М» по областному драмтеатру, разрушения, погибшие и раненые.

В сети отмечают, что на момент удара в Черниговском драмтеатре проходила выставка производителей дронов. Место и время проведения выставки было публично анонсировано заранее.

Видео с места прилета в центре Чернигова. По информации Черниговского горсовета, уже известно о 6 погибших.

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