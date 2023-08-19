Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В законопроекте об отмене Хозяйственного кодекса определят термины «домохозяйство» и «предпринимательство»

В Комитете по вопросам экономического развития состоялось заседание рабочей группы по отмене Хозяйственного кодекса с участием представителей органов судебной власти.

Понятие «повторяемость» как основание для применения санкции со стороны Гоструда, - позиция ВС

Верховный Суд разъяснил понятие «повторяемости» как условия применения к правонарушителю санкции, предусмотренной абзацем третьим части второй статьи 265 КЗоТ Украины.

Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

Верховная Рада собирается изменить закон о национальных меньшинствах, чтобы привести его в соответствие с выводом Венецианской комиссии

В частности, предлагается установить, что отдельные ограничения права на использование языка национального меньшинства не применяются к языку государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, с момента соответствующего признания и в течение 5 лет со дня принятия Верховной Радой решения об отмене такого статуса.

Дела, поступающие из судов после смены подсудности, необходимо зарегистрировать и рассмотреть – Совет судей

Деятельность Полтавского и Индустриального райсудов признана неудовлетворительной.

  1. В Украине

Момент попадания по драмтеатру в Чернигове попал на камеру: видео

13:05, 19 августа 2023
На момент удара в Черниговском драмтеатре проходила выставка производителей дронов.
Момент попадания по драмтеатру в Чернигове попал на камеру: видео

В сети показали видео удар российской ракеты по центру Чернигова.

Российская армия атаковала центр Чернигова баллистической ракетой «Искандер-М» по областному драмтеатру, разрушения, погибшие и раненые.

В сети отмечают, что на момент удара в Черниговском драмтеатре проходила выставка производителей дронов. Место и время проведения выставки было публично анонсировано заранее.

Видео с места прилета в центре Чернигова. По информации Черниговского горсовета, уже известно о 6 погибших.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва