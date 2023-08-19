В научно-исследовательском центре МВД произошла детонация взрывоопасных предметов – Игорь Клименко

В научно-исследовательском центре МВД провели экспертизу, причина взрыва – детонация, – Игорь Клименко.

Источник фото: Тelegram / Игорь Клименко

На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении произошла детонация взрывоопасных предметов, в результате чего возник пожар, – сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В научно-исследовательском центре МВД, где произошел взрыв, проводили экспертизу. К сожалению, произошла детонация.

«Информация о причинах уточняется. Однозначно – не прилет. Есть пострадавшие работники экспертной службы. Сейчас пожар локализован. Более 20 спасателей и пять единиц техники гарнизонов Киевской области и города Киева задействованы в тушении огня», – говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице в районе Кольцевой дороги произошел мощный взрыв. Со стороны области в промышленной зоне вспыхнул пожар.

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