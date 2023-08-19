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Понятие «повторяемость» как основание для применения санкции со стороны Гоструда, - позиция ВС

Верховный Суд разъяснил понятие «повторяемости» как условия применения к правонарушителю санкции, предусмотренной абзацем третьим части второй статьи 265 КЗоТ Украины.

Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

Верховная Рада собирается изменить закон о национальных меньшинствах, чтобы привести его в соответствие с выводом Венецианской комиссии

В частности, предлагается установить, что отдельные ограничения права на использование языка национального меньшинства не применяются к языку государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, с момента соответствующего признания и в течение 5 лет со дня принятия Верховной Радой решения об отмене такого статуса.

Дела, поступающие из судов после смены подсудности, необходимо зарегистрировать и рассмотреть – Совет судей

Деятельность Полтавского и Индустриального райсудов признана неудовлетворительной.

Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко предлагают ввести новый вид дисциплинарного взыскания для военнослужащих

Также в проекте предусмотрено поощрение для военнослужащих посредством возобновления в военном звании.

  1. В Украине

Зеленский показал последствия удара по Чернигову, видео

12:42, 19 августа 2023
Армия рф нанесла ракетный удар по Чернигову, есть раненые и погибшие.
Зеленский показал последствия удара по Чернигову, видео

Сегодня россия ударила баллистическими ракетами в центр Чернигова. В результате обстрела, есть раненые и погибшие, – сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных...», – говорится в сообщении.

Он добавил, что спасатели, полиция, медики работают на месте трагедии.

Он также отметил, что ракетный удар по центру Чернигова является причиной того, почему Украина объединяет мир против террористической России.

«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир», – сказал глава государства.

 

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