Зеленский показал последствия удара по Чернигову, видео

Армия рф нанесла ракетный удар по Чернигову, есть раненые и погибшие.

Сегодня россия ударила баллистическими ракетами в центр Чернигова. В результате обстрела, есть раненые и погибшие, – сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных...», – говорится в сообщении.

Он добавил, что спасатели, полиция, медики работают на месте трагедии.

Он также отметил, что ракетный удар по центру Чернигова является причиной того, почему Украина объединяет мир против террористической России.

«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир», – сказал глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.