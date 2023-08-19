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Законопроект Руслана Стефанчука о правотворческой деятельности будет принят в целом, – Комитет.

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Верховный Суд вынес отдельное определение об установленных фактах злоупотребления процессуальными правами территориальным органом Пенсионного фонда Украины во время обжалования судебных решений.

Совет судей обратится к Денису Шмыгалю по поводу исключения санатория «Шкло» из перечня объектов на приватизацию

Санаторий «Шкло», имеющий разрешение на добычу минеральных лечебных вод, можно использовать по назначению – как лечебное учреждение, а не передавать в частные руки.

Руководство ГСА своими действиями может заблокировать проведение открытого конкурса в Киевский апелляционный суд, – комментарий Ярослава Головачева

Председатель Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев: «Создается впечатление, что руководство ГСА или не имеет представления, как работает суд апелляционной инстанции, или же в его решении инициировать вопрос о командировке одного судьи присутствует какая-то другая составляющая, или вообще это только первый шаг к блокированию проведения конкурсного отбора судей на вакантные должности судей Киевского апелляционного суда».

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  1. В Украине

Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению — МВД

15:19, 19 августа 2023
В результате теракта разрушены 11 пролетов верхней части плотины с 28-ми.
Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению — МВД

Каховская ГЭС, которую подоврали российские оккупанты, не подлежит восстановлению, поскольку разрушены 11 пролетов дамбы из 28. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает прессслужба МВД.

«В результате теракта разрушены 11 пролетов верхней части плотины с 28-ми. 3 машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки», - отметили в сообщении.

Сообщается, что в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек.

По данным МВД, из подтопленных районов вывезли около четырех тысяч местных и сотни домашних животных.

Министр внутренних дел отметил, что самая главная угроза Украине и миру теперь существует вокруг ЗАЭС.

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