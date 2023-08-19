Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению — МВД

В результате теракта разрушены 11 пролетов верхней части плотины с 28-ми.

Каховская ГЭС, которую подоврали российские оккупанты, не подлежит восстановлению, поскольку разрушены 11 пролетов дамбы из 28. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает прессслужба МВД.

«В результате теракта разрушены 11 пролетов верхней части плотины с 28-ми. 3 машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки», - отметили в сообщении.

Сообщается, что в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек.

По данным МВД, из подтопленных районов вывезли около четырех тысяч местных и сотни домашних животных.

Министр внутренних дел отметил, что самая главная угроза Украине и миру теперь существует вокруг ЗАЭС.

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