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Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, — МВС

15:19, 19 серпня 2023
У результаті теракту зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми.
Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, — МВС

Каховська ГЕС, яку підірвали російські окупанти, не підлягає відновленню, оскільки зруйновано 11 прольотів греблі з 28. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає пресслужба МВС.

«У результаті теракту зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила», - зазначили у повідомленні.

Повідомляється, що до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів. Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 - отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб.

За даними МВС, з підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі місцевих та сотні домашніх тварин.

Міністр внутрішніх справ відзначив, що найголовніша загроза для України та світу тепер існує довкола ЗАЕС.

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