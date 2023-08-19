Податкова та роботодавці обговорили практичні питання застосування закону щодо особливостей оподаткування у період воєнного стану

Державна податкова служба та Федерація роботодавців обговорили практичні питання застосування Закону України 3219.

Представники Державної податкової служби України та Федерації роботодавців України обговорили практичні питання застосування Закону України від 30 червня 203 року № 3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Про це повідомляє пресслужба ДПС.

«Сьогодні для нас комунікація є першочерговим завданням. Адже як превентивний захід комунікація може наперед вирішити проблемні питання та нівелювати їх. Тому ми відкриті до співпраці з асоціаціями та організаціями, які представляють інтереси бізнесу, для опрацювання таких питань, проведення дискусій та обговорень. ДПС має великий перелік інструментів, які дають змогу комунікувати з платниками в різних форматах», – зазначив в. о. заступника Голови ДПС Євгеній Сокур.

Він, зокрема, акцентував увагу присутніх на роботі оновленого Контакт-центру та комунікаційних податкових платформ, які дозволяють платникам оперативно отримати допомогу у вирішенні питань податкової сфери.

Під час зустрічі представники ДПС розʼяснили основні норми Закону 3219, який частково відновляє правила оподаткування довоєнного періоду. Зокрема, скасовано можливість для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу. Автоматично відновлено права та обов'язки платника ПДВ при переході із спрощеної системи з особливостями оподаткування на загальну систему оподаткування, частково знято обмеження на проведення перевірок, відновлено проведення окремих видів перевірок тощо.

Також для платників податків та контролюючих органів відновлено перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, щодо надання індивідуальних податкових консультацій, розгляду скарг платників податків, надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів тощо.

Крім того, учасники заходу обговорили питання детінізації ринку алкоголю та тютюну, розглянули практику розгляду скарг щодо податкових повідомлень рішень про нарахування пені за несвоєчасне повернення валютної виручки.

Податківці розглянули окремі кейси та надали відповіді на питання учасників зустрічі.

Також представники ДПС та Федерації роботодавців України домовилися про подальше проведення секторальних нарад з найбільш актуальних питань оподаткування.

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