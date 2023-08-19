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Брітні Спірс прокоментувала розлучення з Семом Асгарі, відео

12:48, 19 серпня 2023
Брітні Спірс виклала пост про розлучення з Семом Асгарі, який супроводила публікація фірмовим танцем.
Брітні Спірс прокоментувала розлучення з Семом Асгарі, відео
Джерело фото: Znaj.ua

Американська співачка Брітні Спірс приєдналася до свого ексчоловіка Сема Асгарі, порушивши мовчання щодо їхнього розлучення.

Брітні поділилася особливим відео в Instagram.

У ролику співачка спочатку протирає себе серветкою, а потім розпочинає незвичайний танець. Підпис до відео в якому вона підтверджує розрив відносин з Семом Асгарі, супроводжується його повним ім'ям - Хесам.

«Як усі знають, ми з Семом більше не разом... 6 років - це великий термін, щоб бути з кимось, тож я трохи шокована, але... Я не буду пояснювати чому, тому що це, чесно кажучи, нікого не стосується!!! Але, чесно кажучи, я більше не могла терпіти цей біль!!! Якимось телепатичним чином я отримую так багато повідомлень, які розтоплюють моє серце, від друзів, і я дякую вам!!! Я занадто довго вдавала з себе сильну, і мій Instagram може здаватися ідеальним, але це далеко від реальності, і я думаю, ми всі це знаємо!!! Я б із задоволенням показала свої емоції і сльози про те, що я справді відчуваю, але чомусь мені завжди доводилося приховувати свої слабкості!!! Якби я не була сильним солдатом мого тата, мене б відправили куди подалі, щоб лікарі мене вилікували!!! Але саме тоді я найбільше потребувала сім'ї!!! Тебе повинні любити безумовно ... а не за умовами!!!! Тому я намагатимусь з усіх сил і робитиму все, що в моїх силах!!! І насправді у мене виходить до біса добре !!! Загалом, вдалого дня і не забувайте посміхатися!!!», – написала Брітні.

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