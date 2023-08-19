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  1. В мире

Бритни Спирс прокомментировала развод с Сэмом Асгари, видео

12:48, 19 августа 2023
Бритни Спирс выложила пост о разводе с Сэмом Асгари, который сопроводила публикация фирменным танцем.
Бритни Спирс прокомментировала развод с Сэмом Асгари, видео
Источник фото: Znaj.ua

Американская певица Бритни Спирс присоединилась к своему экс-супругу Сэму Асгари, нарушив молчание относительно их развода.

Бритни поделилась особенным видео в Instagram.

В ролике певица сначала протирает себя салфеткой, а затем начинает необычный танец. Подпись к видео в котором она подтверждает разрыв отношений с Сэмом Асгари, сопровождается его полным именем – Хесам.

«Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе... 6 лет – это большой срок, чтобы быть с кем-то, так что я немного шокирована, но... Я не буду объяснять почему, потому что это, честно говоря, никого не касается!!! Но, честно говоря, я больше не могла терпеть эту боль!!! Каким-то телепатическим образом я получаю так много сообщений, которые растапливают мое сердце, от друзей, и я благодарю вас!!! Я слишком долго изображала из себя сильную, и мой Instagram может казаться идеальным, но это далеко от реальности, и я думаю, мы все это знаем!!! Я бы с удовольствием показала свои эмоции и слезы о том, что я действительно чувствую, но почему-то мне всегда приходилось скрывать свои слабости!!! Если бы я не была сильным солдатом моего папы, меня бы отправили куда подальше, чтобы врачи меня вылечили!!! Но именно тогда я больше всего нуждалась в семье!!! Тебя должны любить безусловно... а не по условиям!!!! Поэтому я буду стараться изо всех сил и делать все, что в моих силах!!! И на самом деле у меня получается чертовски хорошо!!! В общем, удачного дня и не забывайте улыбаться!!!», - написала Бритни.

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