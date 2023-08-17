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Зрада та побої: Брітні Спірс розлучається із Семом Асгарі після року в шлюбі

09:47, 17 серпня 2023
Пара роз’їхалася і готує документи на розлучення.
Зрада та побої: Брітні Спірс розлучається із Семом Асгарі після року в шлюбі

Зіркова пара Брітні Спірс і Сем Асгарі розлучаються після року у шлюбі. Пара роз’їхалася і готує документи на розлучення. Про це повідомило видання TMZ.

Поінформовані джерела повідомляють, що тиждень тому Сем влаштував Брітні грандіозний скандал через чутки, що вона зрадила йому. Правда це чи ні, невідомо, але Асгарі повірив чуткам.

І після гучної сварки чоловік з’їхав з їхнього будинку і нібито готує документи на розлучення.

Також видання зазначає, що подібна сварка між парою – далеко не рідкість. Вже кілька місяців у них все складно, а Спірс під час скандалу нібито могла підняти руку на Асгарі.

Сем і Брітні почали зустрічатися у 2016 році: хлопця запросили знятися в одному з її кліпів. Відтоді вони були практично нерозлучні.

Ми писали, що 9 липня 2022 року Брітні Спірс вийшла заміж за Сема Асгарі: колишній чоловік співачки намагався зірвати весілля.

Також пара підписала шлюбний контракт.

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