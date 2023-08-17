Спори, що виникають із питань щодо відшкодування шкоди, захисту права власності та не тільки: огляд судової практики КЦС ВС

Огляд найважливіших правових позицій Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за перше півріччя 2023 року.

Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС за перше півріччя 2023 року.

Видання містить лише короткий огляд правових позицій із посиланням на ЄДРСР для ознайомлення та може стати в пригоді всім представникам юридичних професій.

Раніше Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (рішення, внесені до ЄДРСР протягом червня 2023 року).

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