Споры, возникающие по вопросам возмещения вреда, защиты права собственности и не только: обзор судебной практики КГС ВС

Обзор важнейших правовых позиций Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда за первое полугодие 2023 года.

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного гражданского суда в составе ВС за первое полугодие 2023 года.

Издание содержит лишь краткий обзор правовых позиций со ссылкой на ЕГССР для ознакомления и может пригодиться всем представителям юридических профессий.

Ранее Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (решения, внесенные в ЕГССР в течение июня 2023).

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