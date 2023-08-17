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США подталкивают Иран прекратить продажу «шахедов» россии: обещают смягчить санкции, — СМИ

09:20, 17 августа 2023
США на косвенных переговорах с Ираном пытаются убедить Тегеран прекратить поставки дронов-камикадзе российской стороне.
США подталкивают Иран прекратить продажу «шахедов» россии: обещают смягчить санкции, — СМИ

Соединенные Штаты Америки пытаются убедить Иран прекратить продавать россии ударные дроны, используемые москвой в войне против Украины, и запасные части для этих беспилотников. Об этом сообщает  Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, администрация Байдена поднимала этот вопрос на косвенных переговорах с исламским режимом в Катаре и Омане в этом году, где происходило обсуждение обмена заключенными, в результате чего на прошлой неделе Тегеран перевел четырех ирано-американских граждан из тюрьмы под домашний арест.

По словам иранского чиновника и еще одного лица, информированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки беспилотников в россию, которые москва использует в войне в Украине, а также запасных частей для дронов.

Чиновник уточнил, что Тегеран, официально отрицающий использование своих беспилотников в Украине, неоднократно обращался в москву с просьбой прекратить их использование в войне против Украины, но Вашингтон хочет «более решительных шагов».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США придерживаются стратегии сдерживания, давления и дипломатии, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие, а также привлечь Тегеран к ответственности за нарушение прав человека и предоставление дронов россии для использования в войне против Украины».

Иранское чиновник и еще одно лицо, информированное о переговорах, рассказали, что участники переговоров надеются достичь договоренности о деэскалации. Для Ирана это означает согласие не обогащать уран на более чем 60%, улучшить сотрудничество с МАГАТЭ и пообещать не нападать на американцев.

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