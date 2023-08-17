Повышение тарифов на электроэнергию пока не достигло цели, задолженность остается, — Герус

Повышение тарифов на электроэнергию для населения и установление максимальных цен на рынке не достигли поставленных целей по улучшению финансового состояния энергетического сектора.

Принятые решения о повышении тарифов на электроэнергию для населения и установлении максимальных цен на рынке электроэнергии на данный момент не сопровождаются ожидаемым ростом ликвидности этого сектора. Об этом заявил глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Андрей Герус во время Business Breakfast от Forbes Ukraine.

По его словам, такие меры не достигли поставленных целей по улучшению финансового положения энергетического сектора.

«Решения по тарифам и прайс-кепам были для того, чтобы наполнить ликвидность рынка, чтобы все платили за потребленную электроэнергию и уровень долгов уменьшился. В итоге прошло около двух месяцев, а улучшения уровня платежей, к сожалению, не наблюдается. И это очень плохо, потому что тогда возникает вопрос: ради чего все это делалось, когда ликвидность на энергорынке не улучшилась по поводу того, что было до повышения тарифов?» – сказал Герус.

Одной из причин он назвал несостоятельность водоканалов, в себестоимости производства которых электроэнергия составляет 30-40%, оплачивать потребленный ресурс, а причиной этого недостаточные тарифы на их услуги.

«В настоящее время водоканалы действительно ухудшили свои платежи за электроэнергию, но оставить города без воды тоже нельзя. Как результат, начали увеличиваться долги контрагентов перед Укрэнерго, а компания, со своей стороны, начала наращивать свои долги перед генерацией на балансирующем рынке. Так что это проблема не только водоканалов, но и энергетики», – сказал глава Комитета Рады.

Еще одной причиной задолженности на рынке электроэнергии он назвал недостаточный уровень платежей со стороны НАЭК «Энергоатом» в рамках спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПОГ).

«Многое зависит от «Энергоатома». На него возложено ПСО по населению. Где он должен дать электроэнергию, где компенсировать разницу в тарифах и рыночной цене электроэнергии деньгами. Если «Энергоатом» начинает платить лучше, тогда долги на рынке будут уменьшаться. Пока он лучше платить не стал», – заметил Герус.

При этом он отметил, что «это вопрос ответственности и честности».

«Когда тебе приходит больше денег, тебе хочется их оставить, а не платить дальше», – сказал нардеп.

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