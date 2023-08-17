Еврокомиссия передаст Украине и Молдове 135 млн евро, которые предусматривались для рф и Беларуси

Решение отменить первоначально предполагаемое сотрудничество с россией и Беларусью через программы Interreg является результатом жестокой войны рф против Украины.

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Европейская комиссия решила перечислить Украине и Молдове 135 миллионов евро, которые ранее предполагалось предоставить россии и Беларуси в рамках программы Interreg NEXT на 2021-2027 годы. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Как отметила комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра, «решение отменить предусмотренное ранее сотрудничество с россией и Беларусью в рамках программ Interreg является результатом жестокой войны рф против Украины».

«Я рада, что средства, которые мы поначалу планировали выделить на это сотрудничество, теперь пойдут в пользу программ ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество между регионами ЕС и местными заинтересованными сторонами с украинскими и молдавскими партнерами», – уточнила она.

Добавляется, что финансирование может поддержать «Полосу солидарности» и развитие трансграничного транспортного сообщения, услуги здравоохранения, образовательные и исследовательские проекты, схемы социальной интеграции, а также усилит институциональную способность украинских и молдавских органов государственной власти.

Кроме того, отмечается в сообщении, участие в программах Interreg также приносит обеим странам преимущества в административной способности и опыт в управлении и внедрении фондов ЕС.

ЕК также решила, что регионы Финляндии, Эстонии, Латвии и Польши, которые должны принимать участие в программах сотрудничества с рф и Беларусью, могут участвовать в других действующих программах Interreg.

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