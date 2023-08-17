Чехия заморозила около 350 млн евро попавших под санкции российских активов

Правоохранители Чехии активно отслеживают информацию о россиянах под санкциями

Фото: Delo.ua

Чехия заморозила около 350 млн. евро российских подсанкционных активов. Правоохранители Чехии активно отслеживают информацию о россиянах под санкциями. Об этом заявил посол Чехии в Украине Радек Матула во время встречи с главой АРМА Еленой Думой, передает пресс-служба Агентства.

Общая сумма замороженных в Чехии активов граждан россии, попадающих под санкции, составляет более 14 миллиардов гривен (347,36 миллиона евро).

Чешский посол заверил, что правоохранительные органы Чехии активно отслеживают информацию о гражданах россии, которые подпадают под санкции.

Также посол заявил о поддержке Прагой вступления Украины в ЕС и НАТО.

Стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества в будущем – налаживание взаимодействия между АРМА и аналогичными ведомствами Чехии в области выявления, розыска и управления активами.

Несмотря на то, что уже многие страны ЕС сообщили о заморозке подсанкционных активов рф, Европейский Союз так и не нашел способ законно их конфисковать. Было решено сосредоточиться на плане извлечения прибыли из их использования.

Комитет Совета по вопросам интеграции Украины в ЕС в свою очередь отметил, что Еврокомиссия работает над предложениями по использованию замороженных российских активов в ЕС в пользу Украины, но до сентября эти предложения обнародованы не будут.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.