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  1. У світі

Чехія заморозила близько 350 млн євро російських активів, які потрапили під санкції

08:59, 17 серпня 2023
Правоохоронці Чехії активно відстежують інформацію щодо росіян під санкціями.
Чехія заморозила близько 350 млн євро російських активів, які потрапили під санкції
Фото: Delo.ua

Чехія заморозила близько 350 млн євро російських підсанкційних активів. Правоохоронці Чехії активно відстежують інформацію щодо росіян під санкціями. Про це заявив посол Чехії в Україні Радек Матула під час зустрічі з головою АРМА Оленою Думою, передає пресслужба Агентства.

Загальна сума заморожених у Чехії активів громадян росії, які потрапляють під санкції, становить понад 14 мільярдів гривень (347,36 мільйона євро).

Чеський посол запевнив, що правоохоронні органи Чехії активно відстежують інформацію щодо громадян росії, які підпадають під санкції.

Також посол заявив про підтримку Прагою вступу України до ЄС і НАТО.

Сторони обговорили перспективи взаємної співпраці в майбутньому – налагодження взаємодії між АРМА та аналогічними відомствами Чехії у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

Попри те, що вже багато країн ЄС повідомили про замороження підсанкційних активів рф Європейський Союз наразі так і не знайшов спосіб законно їх конфіскувати. Було вирішено зосередитися на плані вилучення прибутку з їхнього використання.

Комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС у свою чергу зазначив, що Єврокомісія працює над пропозиціями щодо використання заморожених російських активів у ЄС на користь України, але до вересня ці пропозиції оприлюднені не будуть.

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