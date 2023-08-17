У США відкинули розмови про членство України у НАТО в обмін на території

Білий дім заявив, що позиція влади США полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО.

У Білому домі спростували інформацію про те, що ведуться розмови про можливе надання Україні членства в НАТО у випадку відмови від частини своїх територій на користь росії. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Так, відповідаючи на запитання щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО, Кірбі заявив: «Нічого подібного. Це не так».

Представник адміністрації Байдена наголосив, що позиція влади США полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

«На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства (України в НАТО – ред.) може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати», – сказав Кірбі.

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