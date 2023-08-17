В США отвергли разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

Белый дом заявил, что позиция властей США состоит в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО.

В Белом доме опровергли информацию о том, что ведутся разговоры о возможном предоставлении Украине членства в НАТО в случае отказа от части своих территорий в пользу России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Так, отвечая на вопрос об дискуссиях об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби заявил: «Ничего подобного. Это не так».

Представитель администрации Байдена подчеркнул, что позиция властей США состоит в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

«На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украина в НАТО – ред.) может быть разработан. В настоящее время основное внимание уделяется помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, полностью принадлежащих Украине. Они достигают прогресса каждый день, и мы будем продолжать их поддерживать», – сказал Кирби.

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