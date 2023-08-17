Английский «Манчестер Сити» впервые выиграл Суперкубок УЕФА

«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка УЕФА после победы над испанской «Севильей».

В среду, 16 августа, «Манчестер Сити» и «Севилья» сошлись в матче за Суперкубок УЕФА.

Новым местом матча за Суперкубок УЕФА-2023 стал стадион «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей.

По результатам поединка английский «Ман Сити» впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

«Манчестер Сити» – «Севилья» – 1:1 (в серии пенальти – 5:4)

Голы: Палмер, 63 – Эн-Несири, 25.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Гвардиол, Аканджи, Уокер, Родри, Ковачич, Грилиш, Палмер (Альварес, 85), Голан

«Севилья»: Бону, Акунья, Гудель, Баде, Навас (Монтиэль, 83), Ракитич, Хордан, О.Торрес (Хуанлу Санчес, 74), Ламела (Сусо, 90+3), Окампос, Эн-Несири ( Рафа Мир , 90+3)

Матч за Суперкубок УЕФА – ежегодная встреча победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В прошлом еврокубковом сезоне «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов обыграл «Интер» (1:0), а «Севилья» в решающем матче Лиги Европы обыграла «Рому». "Ман Сити" впервые в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА.

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