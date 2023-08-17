Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВАКС необходимо ускорить темпы вынесения приговоров – НАБУ

В НАБУ считают ВАКС составляющей «системы противодействия топ-коррупции».

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

Верховной Раде будет предложен новый законопроект об академической добропорядочности – планируется регистрировать до конца августа

В Комитете образования подготовили новый законопроект по академической добропорядочности.

Большая Палата Верховного Суда: признание незаконным решения парламента об увольнении судьи ведет к возобновлению рассмотрения увольнения в ВСП

Признание незаконным и отмена постановления Верховной Рады об увольнении судьи обусловливает возобновление рассмотрения вопроса об увольнении в ВСП, – Большая Палата Верховного Суда.

ВККС решит вопрос командирования судьи в Киевский апелляционный суд

В 2023 году в отставку уволились 18 судей Киевского апелляционного суда.

  1. В Украине

Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой, — Игнат

08:06, 17 августа 2023
Западные истребители должны стать частью противовоздушной обороны Украины.
Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой, — Игнат

Украина не сможет получить от союзников истребители F-16 в ближайшую осень или зиму. Поэтому сейчас необходимо усилить противовоздушную оборону. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой», - подчеркнул Игнат.

По его словам, на самолет были большие надежды, поскольку он мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетного терроризма рф.

«Но, как там не было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши лётчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить», - добавил спикер Воздушных сил.

Ранее стало известно, что обучение украинских пилотов F-16 затянется до лета 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео