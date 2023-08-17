Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой, — Игнат

Западные истребители должны стать частью противовоздушной обороны Украины.

Украина не сможет получить от союзников истребители F-16 в ближайшую осень или зиму. Поэтому сейчас необходимо усилить противовоздушную оборону. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой», - подчеркнул Игнат.

По его словам, на самолет были большие надежды, поскольку он мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетного терроризма рф.

«Но, как там не было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши лётчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить», - добавил спикер Воздушных сил.

Ранее стало известно, что обучение украинских пилотов F-16 затянется до лета 2024 года.

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