Украина договорилась с американскими и британскими партнерами сосредоточиться на дронах в войне с рф

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с американскими и британскими партнерами.

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Во время встречи с американскими и британскими партнерами в расширенном формате, высшее военное командование Украины договорилось в усилении обеспечения украинской армии дронами, – сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

«Крайне важный вопрос – это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении», – отметил главнокомандующий ВСУ.

В переговорах с украинской стороны принимали участие начальник Генштаба, заместитель Залужного, командующий ВМС, первый заместитель министра обороны и начальник ГУР. Они осветили планы ВСУ на ближайшее будущее и в долгосрочной перспективе. Особое внимание было уделено рассмотрению возможных действий противника.

«Отдельно остановились на потребностях военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования - это то, что необходимо. Также обсудили возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак», – рассказал Залужный.

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