Новые возможности GPT-4: длинные документы не будут занимать много времени

OpenAI объявила о своих намерениях внедрить GPT-4 в качестве платного сервиса для модерации контента.

Источник фото: Texty.org

Сейчас GPT-4 уже успешно используется компанией для улучшения собственной политики контента и системы маркировки, и теперь команда OpenAI стремится использовать ее преимущества по сравнению со стандартными методами модерации, – сообщает OpenAI.

Одним из ключевых преимуществ GPT-4 является его нейтральная интерпретация информации и быстрое освоение новых норм и правил. Способность GPT-4 быстро учиться и внедрять новые установки может кардинально изменить подход к контент-модерации.

GPT-4 также будет способен интерпретировать правила и нюансы в длинных документах по контент-политике и мгновенно адаптироваться к обновлениям политики, что приводит к более последовательной маркировке.

Любой, кто имеет доступ к OpenAI API, может применить этот подход для создания собственной системы модерации с помощью ИИ.

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