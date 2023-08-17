В Херсоне водитель отделался официальным предостережением за наклейки флага и герба рф

Правоохранители объявили официальное предостережение жителю Херсона, который ездил на автомобиле с наклейками российских флагов и надписью «ХерсонЬ».

Источник фото: ГУ Нацполиции в Херсонской области

В Херсоне мужчине, который ездил на автомобиле с наклейками флагов рф и с надписью «ХерсонЬ», объявили официальное предостережение, – сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Сначала машина «засветилась» в социальных сетях. Затем на поиск транспортного средства были ориентированы все экипажи полиции Херсонщины.

«ЗАЗ-Ланос» работники патрульной полиции остановили на одной из улиц Херсона. На автомобиле инспекторы действительно увидели наклеенные на бампере флаг и герб страны-агрессора с надписью «ХерсонЬ».

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции и сообщили сотрудникам СБУ.

Правоохранителям 73-летний житель Тягинки Бериславского района объяснил, что повредил бампер затулил царапины наклейками.

Наклейки с флагом и гербом рф были изъяты, а мужчину доставили в отдел полиции для установления его личности и проверки.

Сотрудники СБУ объявили мужчине официальное предостережение о недопустимости дальнейших противоправных действий, которые вредят государственной безопасности Украины, и предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной за преступления против основ национальной безопасности.

В случае продолжения противоправной деятельности действия мужчины будут квалифицироваться по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

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