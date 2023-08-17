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В Киеве две малолетние упали с 15 этажа, полиция квалифицирует самоубийство

08:45, 17 августа 2023
Столичная полиция устанавливает обстоятельства гибели двух детей.
В Киеве две малолетние упали с 15 этажа, полиция квалифицирует самоубийство
Источник фото: 24 Канал

В Дарницком районе Киева на улице Драгоманова обнаружили тела двух несовершеннолетних девушек, которые упали с высоты. В полиции квалифицируют произошедшее как самоубийство, – сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Вечером в 18:20 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух детей на улице Михаила Драгоманова. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники ювенальной превенции и карета скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Погибшие – 12-летние местные жительницы. Девушки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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