У Києві дві малолітні впали з 15 поверху, поліція кваліфікує самогубство

Столична поліція встановлює обставини загибелі двох дітей.

Джерело фото: 24 Канал

В Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова виявили тіла двох неповнолітніх дівчат, які впали з висоти. В поліції кваліфікують подію як самогубство, – повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ввечері о 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Загиблі – 12-річні місцеві мешканки. Дівча загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки.

Поліція встановлює всі обставини події.

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