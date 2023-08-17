Чи продовжують компанії виплачувати зарплатню ІТ-вцям, які зараз на фронті: пояснення

Частина ІТ-компаній урізала зарплатню військовим, ще деякі взагалі припинили виплати.

Джерело фото: Генштаб ЗСУ

Після початку повномасштабного вторгнення рф, значна кількість працівників українських IT-компаній пішли в ЗСУ. Проте, деякі роботодавці вирішили внести зміни в умови виплати заробітної плати для співробітників, які перебувають на фронті, – повідомляє DOU.

Так, деякі роботодавці, ігноруючи законодавство, зменшили або взагалі припинили виплати зарплатні для своїх співробітників, які перебувають у складі Збройних Сил України. Закон прямо передбачає обов'язок зберігання заробітної плати працівникам, які вступили на фронт.

За півроку кількість фахівців з інформаційних технологій, які захищають Україну, залишилася практично незмінною. Понад половина з 50 провідних IT-компаній має до 50 співробітників, що зараз перебувають на фронті.

Незважаючи на це, деякі компанії вже змінили умови оплати праці для своїх співробітників, які знаходяться на військовій службі. Дві компанії навіть вирішили припинити виплату зарплатні цим співробітникам.

Серед інших великих компаній, де вже надійшли звіти, у двох з них на фронті воює до 500 співробітників, а інша компанія повідомила про близько 200 осіб. Все ще повністю виплачувати заробітну плату тим IT-фахівцям, які воюють за Україну, продовжують 24 компанії. Серед них було 27 компаній ще взимку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.