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  1. В Україні

«Золота дорога»: на Закарпатті планують витратити на сільську дорогу майже 600 млн гривень

07:18, 17 серпня 2023
Дорога довжиною 7,6 кілометрів у селищному районі вимагає майже 600 млн гривень.
«Золота дорога»: на Закарпатті планують витратити на сільську дорогу майже 600 млн гривень
Джерело фото: Build Portal

В Закарпатській області планують провести ремонт місцевої дороги у селищному районі, що вимагатиме від бюджету понад 595 мільйонів гривень. Про це свідчать дані на сайті держзакупівель Prozorro.

Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг Закарпатської області» виступає ініціатором цього тендеру. Роботи передбачають проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення, яка пролягає від Ясіні до Чорної Тиси і має довжину 7,6 кілометра.

Крайній термін подачі тендерних пропозицій визначено на 22 серпня. Постачальники товарів та виконавці робіт мають забезпечити надання послуг до 31 грудня 2023 року.

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