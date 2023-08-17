«Золотая дорога»: на Закарпатье планируют потратить на сельскую дорогу почти 600 млн гривен

Дорога длиной 7,6 километров в поселковом районе требует почти 600 млн гривен.

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В Закарпатской области планируют провести ремонт местной дороги в поселковом районе, что потребует от бюджета более 595 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок Prozorro.

Государственное предприятие «Служба местных автомобильных дорог Закарпатской области» выступает инициатором этого тендера. Работы предусматривают проведение капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения, которая пролегает от Ясини до Черной Тисы и имеет длину 7,6 километра.

Крайний срок подачи тендерных предложений определен на 22 августа. Поставщики товаров и исполнители работ должны обеспечить предоставление услуг до 31 декабря 2023 года.

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