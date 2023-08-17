Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
АРМА предлагает, чтобы ВАКС направлял АРМА на исполнение судебные решения о взысканных санкционных активах

АРМА: Параллельность санкционного и уголовного процессов также затрудняет поиск управляющих активами, поскольку возможность их дальнейшего взыскания является фактором непредсказуемости и дополнительного риска для потенциального управляющего.

За изготовление порнографии с насильственными действиями будет грозить штраф до 85 тысяч грн, ограничение свободы до 5 лет или лишение – до 3: депутаты внесли законопроект

Изготовление или сбыт экстремальной порнографии, в частности, содержащей изображение насильственных действий, народные депутаты предлагают наказывать штрафом от 51 тысяч до 85 тысяч грн или ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы до 3 лет.

Могли бы предоставить для лечения военных и размещение ВПЛ, но банкротили: во время заседания Совета судей озвучили шокирующие факты о санатории «Шкло»

Совет судей провел исследование, почему руководство ГСА не возражало против передачи на приватизацию санатория «Шкло», имеющего разрешения на добычу торфяных грязей и минеральных лечебных вод, и закрывало глаза на то, что объект приходит в упадок.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объявили конкурс на 8 должностей прокуроров

В частности, ищут 7 прокуроров на должности в отделы управления процессуального руководства, а также поддержки публичного обвинения и представительства в суде.

ТУ ГСА в Херсонской области решило не возвращаться в Херсон, и будет работать дистанционно

Судьи и работники аппарата судов, между тем, работают в Херсоне.

  1. В Украине

«Золотая дорога»: на Закарпатье планируют потратить на сельскую дорогу почти 600 млн гривен

07:18, 17 августа 2023
Дорога длиной 7,6 километров в поселковом районе требует почти 600 млн гривен.
«Золотая дорога»: на Закарпатье планируют потратить на сельскую дорогу почти 600 млн гривен
Источник фото: Build Portal

В Закарпатской области планируют провести ремонт местной дороги в поселковом районе, что потребует от бюджета более 595 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок Prozorro.

Государственное предприятие «Служба местных автомобильных дорог Закарпатской области» выступает инициатором этого тендера. Работы предусматривают проведение капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения, которая пролегает от Ясини до Черной Тисы и имеет длину 7,6 километра.

Крайний срок подачи тендерных предложений определен на 22 августа. Поставщики товаров и исполнители работ должны обеспечить предоставление услуг до 31 декабря 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду