Гражданам рф и белоруссии планируют запретить голосовать на выборах в Эстонии

Эстонское правительство хочет временно запретить гражданам России и Беларуси, голосовать на местных выборах.

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Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права жителей с гражданством рф и белорусов, которые являются резидентами Эстонии, на участие в местных выборах, – сообщает ERR.

Ожидается, что в ближайшее время министр юстиции Каале Лаанет представит проект партнерам по коалиции и общественности.

В проекте закона говорится, что в нынешних условиях такое право россиян в Эстонии создает угрозы для внутреннего спокойствия и национальной безопасности, потому что Эстония не может гарантировать, что местные россияне «свободны от влияния страны своего гражданства».

Законопроект внесет поправку в Закон о выборах, согласно которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европейским парламентом страной-агрессором, не может участвовать в голосовании. Эти же правки касаются и граждан Беларуси.

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