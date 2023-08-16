«Выбивали» деньги из военного и угрожали беременной жене: в Житомирской области задержали банду рэкетиров

В Житомирской области задержали банду рэкетиров, которые ежедневно «выбивали» деньги из местных.

Источник фото: Служба безопасности Украины

В Житомирской области разоблачили группу рэкетиров, которые «выбивали» деньги из военного ВСУ и угрожали его беременной жене. Группировка «выбивала» деньги, а в случае отказа злоумышленники отвозили жертв в тюрьму, – сообщает Служба безопасности Украины.

«Ежедневно злоумышленники "выбивали" из людей крупные суммы средств под вымышленными предлогами или через искусственно спровоцированные конфликтные ситуации. В случае отказа платить "дань" участники банды похищали людей и отвозили их в специально оборудованные застенки в городе Коростышев. В застенках рэкетиры применяли к потерпевшим особо жестокие пытки», – говорится в сообщении.

Кроме того, проверяется информация об изнасиловании нескольких женщин.

Также злоумышленники требовали 190 тысяч гривен с военнослужащего одной из боевых бригад, которая выполняет задачи на передовой, угрожая покалечить, а затем убить его беременную жену, если он не передаст им всю сумму денег.

В ходе спецоперации СБУ задержала двух организаторов и шестерых активных участников банды во время передачи им части денег.

Рэкетирство организовали двое местных уголовников, привлекая своих знакомых, которые ранее уже привлекались к ответственности за особо тяжкие преступления.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в их авто обнаружено:

крупную сумму наличных денег, полученных преступным путем;

незарегистрированные боевые средства поражения;

кастеты, бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие;

списки жертв;

банковские карты и мобильные телефоны.

Задержанным планируется сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса - вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

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