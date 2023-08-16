«Выбивали» деньги из военного и угрожали беременной жене: в Житомирской области задержали банду рэкетиров

В Житомирской области разоблачили группу рэкетиров, которые «выбивали» деньги из военного ВСУ и угрожали его беременной жене. Группировка «выбивала» деньги, а в случае отказа злоумышленники отвозили жертв в тюрьму, – сообщает Служба безопасности Украины.
«Ежедневно злоумышленники "выбивали" из людей крупные суммы средств под вымышленными предлогами или через искусственно спровоцированные конфликтные ситуации. В случае отказа платить "дань" участники банды похищали людей и отвозили их в специально оборудованные застенки в городе Коростышев. В застенках рэкетиры применяли к потерпевшим особо жестокие пытки», – говорится в сообщении.
Кроме того, проверяется информация об изнасиловании нескольких женщин.
Также злоумышленники требовали 190 тысяч гривен с военнослужащего одной из боевых бригад, которая выполняет задачи на передовой, угрожая покалечить, а затем убить его беременную жену, если он не передаст им всю сумму денег.
В ходе спецоперации СБУ задержала двух организаторов и шестерых активных участников банды во время передачи им части денег.
Рэкетирство организовали двое местных уголовников, привлекая своих знакомых, которые ранее уже привлекались к ответственности за особо тяжкие преступления.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в их авто обнаружено:
- крупную сумму наличных денег, полученных преступным путем;
- незарегистрированные боевые средства поражения;
- кастеты, бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие;
- списки жертв;
- банковские карты и мобильные телефоны.
Задержанным планируется сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса - вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
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