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«Выбивали» деньги из военного и угрожали беременной жене: в Житомирской области задержали банду рэкетиров

20:12, 16 августа 2023
В Житомирской области задержали банду рэкетиров, которые ежедневно «выбивали» деньги из местных.
«Выбивали» деньги из военного и угрожали беременной жене: в Житомирской области задержали банду рэкетиров
Источник фото: Служба безопасности Украины

В Житомирской области разоблачили группу рэкетиров, которые «выбивали» деньги из военного ВСУ и угрожали его беременной жене. Группировка «выбивала» деньги, а в случае отказа злоумышленники отвозили жертв в тюрьму, – сообщает Служба безопасности Украины.

«Ежедневно злоумышленники "выбивали" из людей крупные суммы средств под вымышленными предлогами или через искусственно спровоцированные конфликтные ситуации.  В случае отказа платить "дань" участники банды похищали людей и отвозили их в специально оборудованные застенки в городе Коростышев.  В застенках рэкетиры применяли к потерпевшим особо жестокие пытки», – говорится в сообщении.

Кроме того, проверяется информация об изнасиловании нескольких женщин. 

Также злоумышленники требовали 190 тысяч гривен с военнослужащего одной из боевых бригад, которая выполняет задачи на передовой, угрожая покалечить, а затем убить его беременную жену, если он не передаст им всю сумму денег. 

В ходе спецоперации СБУ задержала двух организаторов и шестерых активных участников банды во время передачи им части денег.  

Рэкетирство организовали двое местных уголовников, привлекая своих знакомых, которые ранее уже привлекались к ответственности за особо тяжкие преступления.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в их авто обнаружено: 

  • крупную сумму наличных денег, полученных преступным путем;
  • незарегистрированные боевые средства поражения;
  • кастеты, бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие;
  • списки жертв;
  • банковские карты и мобильные телефоны.

Задержанным планируется сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса - вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

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