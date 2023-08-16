«Вибивали» гроші з військового та погрожували вагітній дружині: на Житомирщині затримали банду рекетирів

На Житомирщині затримали банду рекетирів, які щоденно «вибивали» гроші з місцевих.

Джерело фото: Служба безпеки України

В Житомирській області викрили групу рекетирів, які «вибивали» гроші з військового ЗСУ та погрожували його вагітній дружині. Угрупування «вибивало» гроші, а в разі відмови зловмисники відвозили жертв у катівню, – повідомляє Служба безпеки України.

«Щодня зловмисники «вибивали» з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації. У разі відмови платити «данину» учасники банди викрадали людей і відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів. У застінках рекетири застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури», – йдеться у повідомленні.

Крім того, перевіряється інформація про зґвалтування декількох жінок.

Також зловмисники вимагали 190 тисяч гривень з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій, погрожуючи покалічити, а потім вбити його вагітну дружину, якщо він не передасть їм всю суму грошей.

У ході спецоперації СБУ затримала двох організаторів і шістьох активних учасників банди під час передачі їм частини грошей.

Рекетирство організували двоє місцевих кримінальників, залучивши своїх знайомих, які раніше вже притягувались до відповідальності за особливо тяжкі злочини.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваний та в їхніх авто виявлено:

велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;

незареєстровані бойові засоби ураження;

кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю;

списки потерпілих;

банківські картки та мобільні телефони.

Затриманим планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу – вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

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